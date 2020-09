Verplichte mondkapjes in regio Alkmaar een goed idee? "Flauwekul"

ALKMAAR - De maatregelen in strijd tegen het coronavirus zijn gisteravond tijdens de persconferentie flink aangescherpt . Volgens Rutte is 'hard ingrijpen nodig'. In grote steden zoals Amsterdam is het advies om in winkels een mondkapje te dragen, maar een bredere mondkapjesplicht, daar zijn de meningen in de regio nog flink over verdeeld.

Het kabinet kwam gisteren met het dringende advies in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen tijdens het boodschappen doen. Daarbij werd aan winkels de mogelijkheid geboden klanten die geen mondkapje dragen te weigeren.

Supermarkten ondersteunen het advies van het kabinet en een aantal burgemeesters, zoals Halsema en Aboutaleb. Toch worden klanten die weigeren een masker op te zetten nog steeds binnengelaten. Tijdens de persconferentie werd aangegeven dat supermarkten klanten zonder mondmasker kunnen weigeren. Om discussies aan de voordeur te vermijden, heeft de supermarktbranche dat afgewezen.

Thuisbezorgd

In Heerhugowaard staan ze in ieder geval nog niet te popelen om de invoering van een mondkapjesplicht in winkels, bleek uit een vraagronde voor de deur van een supermarkt. "Ik ga geen mondkapje dragen in een supermarkt. Grootste bullshit die er is. Als het verplicht bestel ik mijn eten wel via Thuisbezorgd."

Een andere klant laat aan NH Nieuws weten wel open te staan voor een mondkapjesplicht. "We volgen allemaal een beetje de richtlijnen, dus als er een landelijk advies of plicht komt, dan moeten we ons daar gewoon aan houden toch?"