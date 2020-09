Vanaf donderdag proef met coronasneltest in de Amsterdamse RAI

AMSTERDAM - MSTERDAM - Mensen die een afspraak hebben voor een coronatest in de RAI krijgen vanaf donderdag de vraag of ze mee willen doen in het onderzoek naar de ontwikkeling van een sneltest. Die test van onderzoeksorganisatie TNO moet binnen een uur een uitslag geven en dat is veel sneller dan de nu gebruikte PCR-testen van de GGD.