Politie zoekt nog steeds naar getuigen aanrandingen Alkmaar: "Verschillende tips binnengekregen"

ALKMAAR - De politie zoekt nog steeds naar de dader van de aanrandingen die de afgelopen maand in Alkmaar hebben plaatsgevonden. Verschillende vrouwen die zijn lastiggevallen en ongewenst zijn betast, deden aangifte bij de politie. "We hebben verschillende tips binnengekregen, maar deze hebben nog niet geleid tot een aanhouding."

Vier vrouwen werden deze maand slachtoffer van aanranding tijdens een wandeling of tijdens het fietsen. De vrouwen werden allemaal achtervolgd door een man op een fiets, die hen tijdens het passeren op hun achterwerk sloeg.

Drie slachtoffers kwamen de verdachte tegen in de buurt van het Rekerpark bij het Achtergeestpad. Het vierde slachtoffer werd aan de Achtergeest ter hoogte van de Oosterdijk ongewenst aangeraakt. De politie vermoedt dat het om dezelfde dader gaat. De incidenten vonden plaats op verschillende dagen in de maand september.

Handen thuis

Annette, een van de slachtoffers, deed haar relaas in het Noordhollands Dagblad. Op zaterdagavond 5 september werd zij door een fietser op haar billen geslagen. Ze alarmeerde direct haar echtgenoot en samen met een kennis zijn zij tevergeefs op zoek gegaan naar de man. Omdat Annette in de veronderstelling was dat het een geïsoleerd incident betrof, deed ze geen aangifte. Maar nu ze heeft vernomen dat de man verschillende vrouwen heeft lastiggevallen, nam ze toch contact op met de politie.

Dezelfde man

Annette vermoedt dat het om dezelfde man gaat. De beschrijving die de andere vrouwen gaven, komen overeen met die van haar. "Hij moet ergens tussen de 20 en 25 jaar oud zijn. Hij heeft licht krullend haar dat warrig valt. Hij zag er eigenlijk heel normaal uit."

De man is ongeveer tussen de 1,80 en 1,95 meter lang. Hij heeft een blanke huidskleur, licht, krullend haar en is tussen 20 en 30 jaar oud. De politie verzoekt getuigen en eventuele andere slachtoffers zich te melden op het bureau of contact op te nemen via het telefoonnummer 0900-8844.