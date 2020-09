Actie Sinterklaascadeaus voor kinderen van de voedselbank in gevaar door thuiswerken

Jaarlijks zamelen de vrijwilligers van de Sint-inzamelingsactie 5000 kilo speelgoed in voor de kinderen van de voedselbank. Initiatiefnemer Max Wohlgemuth Kitslaar twijfelt of dat dit jaar wel gaat lukken. Veel speelgoed komt namelijk binnen via inzamelingsacties van bedrijven binnen, maar door het coronavirus werken veel mensen thuis.

De coronacrisis treft de Sint-inzamelingsactie aan alle kanten. Door de thuiswerkmaatregelen zamelen bedrijven amper nog speelgoed in. Tegelijk zijn er meer kinderen om voor te zorgen. Het aantal gezinnen dat afhankelijk is geworden van de voedselbanken is door corona juist toegenomen.

"We zijn nog in blijde verwachting van meer spullen", zegt Max hoopvol terwijl hij naar een lege opslag kijkt. "We zijn flink de klos. De helft van het speelgoed kwam binnen via bedrijven. Die zeggen dat ze niet gaan inzamelen omdat simpelweg iedereen thuiswerkt."

Actie

Max hoopt nu dat de mensen die thuiswerken, toch de inzamelingsactie weten te vinden. Tegen de tijd dat de Sint in het land is, komt het speelgoed via de voedselbank bij de juiste kinderen terecht. "Wij hebben speelgoed nodig en zorgen dat het goed komt", aldus Max.

De actie loopt ook in Haarlem en Hilversum.