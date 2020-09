Motor hoogwerker valt uit: wegwerker zit vast boven de N202 bij Velsen-Zuid

VELSEN-ZUID - Een wegwerker heeft gisteravond op grote hoogte vastgezeten op de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid. Hij was een verkeersbord aan het afplakken boven de snelweg, tot de motor van zijn hoogwerker uitviel en het bakje niet meer naar beneden ging.

De brandweer moest eraan te pas komen om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Het repareren van de motor gebeurde ter plaatse, de wegwerker kon daarna zijn werkzaamheden hervatten. Ook het verkeer heeft gisteravond weinig hinder ondervonden als gevolg van het incident.

“Het lijkt er op dat de motor was uitgevallen, maar dat willen we nog wel even goed onderzoeken”, zegt Ralph die samen met zijn broer Dwight eigenaar is van Hoogwerkerverhuur van der Voort B.V., het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. “De wegwerker heeft uiteindelijk het bord netjes afgeplakt, zonder dat we vertragingen hebben opgelopen.”

Werkzaamheden N202

De werkzaamheden van gisteravond hebben te maken met een wegafsluiting op de N202 die binnenkort ingaat.