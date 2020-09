De Peiling: Baal jij ervan dat je weer thuis moet werken?

Thuiswerkvergoeding

In de nieuwe cao voor 120.000 rijksambtenaren is bepaald dat ze een thuiswerkvergoeding krijgen van 363 euro netto. Het bedrag is door de vakbonden afgesproken na een berekening van het Nibud van de kosten die thuiswerkers maken. Wie zes kopjes koffie of thee per dag drinkt, is daar volgens het Nibud 70 cent voor kwijt. De thuiswerkplek warm stoken kost 1,20 euro aan gas. Voor electriciteitsverbruik wordt 0,04 cent gerekend, voor water 0,02 cent, toiletpapier kost 0,025 euro en afschrijving van je stoel en bureau is samen 0,01 eurocent per dag.