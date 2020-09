Noodkreet van sportverenigingen: "Hoe houden we de mensen buiten de poort?"

IJMOND - Sportverenigingen zitten daags na het afkondigen van de nieuwe coronamaatregelen met de handen in het haar met vragen als: 'hoe houden we toeschouwers buiten de poort? En hoe betalen we de rekeningen als de kantines dicht blijven?' Ze roepen bonden op snel met richtlijnen te komen.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Voor Jos Beerse, voorzitter van het Heemskerkse ADO'20, zijn de nieuwe maatregelen om toeschouwers te weren een bron van zorg. Hij noemt het 'barre tijden'. "De grote vraag die nu blijft hangen: hoe gaan we dit handhaven met elkaar? Stel: we krijgen een club uit Koedijk, laten we al die mensen dan buiten de poort staan? En waarom mogen 'die paar oude mannen met een sigaartje' eigenlijk niet gewoon langs het veld staan op zondag, als ze dat willen? Vergeet niet dat het om meer gaat dan alleen het sporten. Dit is een soort huiskamer, een plek waar ook leed wordt gedeeld. Een plek waar je steun zoekt in barre tijden, want dat zijn het wel." Beerse hoopt dat de KNVB snel met richtlijnen gaat komen. "Als die er namelijk niet zijn, dan ontaardt dit in chaos. Dat kan ik je wel verzekeren."

Jetty Heinhuis, secretaris bij handbalvereniging HCV'90 in Velsen-Noord, zegt vanavond nog met het bestuur in dispuut te gaan over de nieuwe maatregelen. "Dit is superjammer, natuurlijk", reageert ze op de uitkomst van de personferentie. "We gaan vanavond in gesprek hoe we dit moeten gaan oplossen, want ons sportpark is open en makkelijk toegankelijk. Moeten we elkaar als ouders onder elkaar daar op gaan aanspreken? Of krijgen we hulp? We hopen dat er houvast komt vanuit het RIVM en de handbalbond."

Krater in clubkas Dat het een krater slaat in de begroting van de verenigingen wordt duidelijk uit de woorden van Joop de Vries van ODIN'59. "We missen sowieso twee thuiswedstrijden hierdoor. Dan heb je het over 10.000 tot 15.000 euro dat we mislopen in een weekend. Normaal gesproken hebben we namelijk zo'n 400 á 500 mensen aan publiek." Als het gaat om handhaving, zijn de zorgen minder groot: "Wij houden gewoon het hek dicht. Dat is dus vrij makkelijk op te lossen. Maar ook sociaal is dit een probleem, mensen delen meer met elkaar dan de sport."

Reactie KNVB (amateurvoetbal)

De KNVB laat aan NH Nieuws weten dat ze zich vandaag buigen over de maatregelen en komen met richtlijnen. De belangrijkste vraag die de bond volgens een woordvoerder nu al krijgt van verenigingen, is of de ouders die hun kind naar de vereniging brengen wel het terrein op kunnen. "Daar is wel al een antwoord op: zij mogen gewoon naar binnen, want ze worden gezien al een begeleider."



De KNVB laat weten blij te zijn dat er gevoetbald kan worden, maar "dat bijvoorbeeld kantines dicht moeten blijven, levert ook veel problemen op. En dan vooral financieel natuurlijk."