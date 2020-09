Zorgcentrum Aelsmeer sluit deuren voor bezoek na meerdere coronabesmettingen

Het zorgcentrum laat op de website weten dat dit weekend een medewerker positief is getest en dat er strengere maatregelen zijn genomen. Directeur Ellen Meily: "We doen er alles aan om zo snel mogelijk inzichtelijk te krijgen of we te maken hebben met meerdere besmettingen of dat het beperkt blijft tot wat we in het weekend gevonden hebben."

Directeur Meily wil niet kwijt hoeveel medewerkers er zijn besmet met het coronavirus."Dat hebben we onderling zo in de regio afgesproken. We geven het door aan de GGD en we zorgen dat we in eigen huis het overzicht houden."

Tweede golf

Het zorgcentrum zegt inmiddels goed voorbereid te zijn op de tweede golf. "We hebben tot nu toe geen besmettingen in huis gehad, daar waren we heel erg blij mee. Sinds afgelopen weekend hebben we ook een klein aantal besmettingen in huis maar dat is goed te overzien."

Tijdens de eerste golf was er ook een flink te kort aan voldoende beschermingsmiddelen voor het personeel in het verzorgingstehuizen, zoals mondkapjes. Dat probleem speelt niet meer bij zorgcentrum Aelsmeer. "Dat is inmiddels ook op orde", laat directeur Meily weten.

Zorgcentrum Aelsmeer blijft in ieder geval tot 12 oktober gesloten voor alle bezoekers en leveranciers, uitzonderingen daar gelaten. Daarnaar wordt verder bekeken.