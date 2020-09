Persoon gewond bij steekpartij op bedrijventerrein in Eemnes

EEMNES - Een persoon is maandagnacht gewond geraakt bij een steekincident op een bedrijventerrein aan de Eemweg in Eemnes.

Even voor 1.30 uur werd er een steekpartij gemeld bij een bedrijfsloods van een verhuisbedrijf.



In de loods werden twee personen gevonden waarvan er één met

spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.



De Forensische Opsporing (FO) van de politie heeft na het incident onderzoek gedaan op het terrein. Wat er zich precies in de loods heeft afgespeeld is niet bekend.