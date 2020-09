Ajax en Alvárez niet akkoord met schikkingsvoorstel van drie duels

De club en de speler zijn namelijk niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de KNVB. Scheidsrechter Pol van Boekel gaf de Mexicaan een rode kaart, omdat hij op het been van zijn tegenstander ging staan.

Het optreden van Van Boekel kreeg het afgelopen weekend veel aandacht. Onder andere collega-scheidsrechters vonden dat de actie maximaal een gele kaart verdiende. Ook Ajax-trainer Erik ten Hag was na afloop van het duel vol ongeloof. "Je ziet toch dat het in het raken van de bal gebeurt. Dit heeft niks met gemeen spel te maken. Als je zelf gevoetbald hebt, zie je dat dit absoluut geen rode kaart is", zei hij tegen FOX Sports.

Wiedemeijer

Ook oud-scheidsrechter Reinold Wiedemeijer liet zich uit over de situatie. "Wij weten gewoon echt niet wat een speler in zijn hoofd denkt. Wat wij zien, feitelijk, is dat hij op die enkel staat. Dat is een ander soort gewelddadig handelen. Daar staat een rode kaart voor. Wij willen dit absoluut uit het voetbal hebben, dus wij moeten ook wel gaan handelen. Dat is hier gebeurd."