Thuiswedstrijd Telstar voorlopig laatste wedstrijd met supporters

VELSEN-ZUID - De thuiswedstrijd van Telstar van vanavond zal voorlopig de laatste profvoetbalwedstrijd zijn geweest met toeschouwers op de tribune. Het kabinet kondigde vanavond aan dat er in ieder geval de komende drie weken geen publiekbij sportwedstrijden aanwezig mag zijn. "We zijn er doodziek van", zegt directeur van Telstar Pieter de Waard.

Het eerste fluitsignaal van de Witte Leeuwen tegen FC Den Bosch klonk vanavond om 21.00 uur, twee uur na het begin van de persconferentie waarin de strengere maatregelen bekend werden gemaakt. De maatregelen gaan morgen om 18.00 uur in, dus vandaag kunnen de supporters nog het stadion in. "Ik was als een kind zo blij dat we vanavond nog mochten, maar het is niet leuk."