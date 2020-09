Telstar trakteert fans in 'uitzwaaiwedstrijd' op doelpuntenfestijn tegen FC Den Bosch

VELSEN-ZUID - Een gedenkwaardige avond voor Telstar. Voorlopig speelden de Velsenaren de laatste wedstrijd in Nederland met publiek, maar tegelijkertijd werd FC Den Bosch in de recordwedstrijd van Frank Korpershoek van het veld geblazen.

Iets minder dan twee uur nadat bekend werd dat de komende drie weken geen publiek welkom is bij voetbalwedstrijden , stonden Telstar en FC Den Bosch voor een kleine 1000 supporters op het veld. Een van de spelers was Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek, voor wie de wedstrijd al helemaal onvergetelijk is. Voor Korpershoek betekende het zijn 372ste wedstrijd voor De Witte Leeuwen. Daarmee evenaart hij het record van legende Fred Bischot.

Vlammend debuut

Sebastian Soto mocht voor het eerst zijn opwachting maken in de basis. En dat bekroonde hij al vrij snel. Na dertien minuten stuurde Glynor Plet de spits diep, waarna Soto de bal koeltjes binnenschoof. Dat de debutant er zin in had, was snel duidelijk. Uit een corner wist Suto namelijk ook de 2-0 te maken. In eerste instantie stuitte zijn kopbal op de keeper, maar in de rebound schoot hij de bal tegen de netten.

Na rust was het wederom Telstar dat de touwtjes in handen had. De ploeg gaf weinig kansen weg en scoorde zelf al snel na rust. Glynor Plet kopte raak uit een hoekschop.