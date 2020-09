West-Friese sportclubs moeten leven met de nieuwe maatregelen: "Geen inkomsten, maar de kosten gaan door"

WEST-FRIESLAND - Het kabinet heeft vanavond in een persconferentie nieuwe maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Voor sportclubs geldt dat zij vanaf morgenavond 18.00 uur voor ten minste drie weken de kantines moeten sluiten en dat er in die periode bij wedstrijden geen publiek aanwezig mag zijn. WEEFF belde een aantal verenigingen in de regio om te horen wat zij van de maatregelen vinden.

Tot nu toe heeft de voetbalvereniging het verlies van afgelopen seizoen en het begin van dit seizoen goed kunnen opvangen. Maar volgens de vice-voorzitter blijft het lastig om in te schatten om te zien waar je op gaat uitkomen. "Het blijft knokken. We komen het wel weer te boven, maar dit moet niet te lang gaan duren. Het kost altijd moeite genoeg om iedereen te laten begrijpen hoe uitdagend deze situatie is."

Wij spraken onder andere met Robert Wever, vice-voorzitter van voetbalvereniging HVV Hollandia in Hoorn. Hij blijft ondanks de verscherpte maatregelen tegen het virus strijdbaar. "Het seizoen is net begonnen en na het afgelopen seizoen dat werd afgebroken werd alles weer opgestart. Geen publiek bij wedstrijden en de sluiting van de kantine betekent voor de komende weken dat we geen inkomsten hebben, maar dat de kosten wel doorgaan."

"We spelen straks heel unieke wedstrijden, maar het is jammer dat het decor er niet naar zal zijn"

Handbalvereniging Westfriesland/SEW heeft met De Bloesem in Wognum geen sportkantine, maar een eigen sportcafé. Het is dan ook nog onduidelijk of zij daar wel mensen mogen blijven ontvangen, zegt manager topsport Herman Op Den Kelder van de handbalvereniging.

"Vanavond ben ik meteen aan het denken geslagen. Wij hebben officieel een sportcafé, en geen sportkantine. Misschien dat die wel open mag blijven. We gaan de komende tijd met de gemeente in gesprek om te zien of wij dat mogen en kunnen doen." Op Den Kelder realiseert zich wel dat het café dan open wordt gehouden om service te verlenen aan de bezoekers, in plaats van dat er echt inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Internationale wedstrijden

In het weekend van 17 en 18 oktober speelt de handbalvereniging twee internationale wedstrijden voor de Europacup, tegen een profclub van Gran Canaria. Vanwege de code geel voor het eiland en de restricties bij thuiskomt kan de vereniging niet afreizen naar het Canarische eiland.

"Zij zijn een fulltime profclub en gaan akkoord met quarantaine bij thuiskomst", legt de topsportmanager uit. "Wij zijn dat niet, en kunnen dus niet het risico lopen dat onze speelsters zich bij hun werk af moeten melden om tien dagen in quarantaine te gaan. Het zijn heel unieke wedstrijden, maar het decor zal er niet naar zijn."

Livestream

De twee wedstijden tegen Rocasa Gran Canaria worden gespeeld op het complex van SEW/De Dres en zullen via een livestream uitgezonden worden. "Vorige week speelden we in en tegen Volendam en hadden we ruim 400 unieke kijkers op de livestream. In praktijk zullen dat er wellicht iets meer zijn geweest", zegt Op Den Kelder. "Dat is iets wat we nu veel meer willen promoten. We hopen dat er veel mensen via de livestream naar ons gaan kijken."

"We bezinnen ons op de maatregelen, en gaan kijken hoe er we mee moeten dealen", aldus Op Den Kelder. "Er komt ook heel veel kijken bij internationale wedstijden. Van de Europese organisatie hebben we een hele lijst met zaken gekregen die geregeld moesten zijn. Dat gaat ons allemaal wel lukken, maar dit decor zal het moeten doen zonder toeschouwers."