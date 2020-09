Zaanse horeca hard geraakt door nieuwe maatregelen: "We zijn enorm teleurgesteld"

"Uiteraard gaat gezondheid boven alles", vervolgt Keinemans."Toch zijn we enorm teleurgesteld. Als je al maanden hoort dat je het als horeca fantastisch doet. Dat komt natuurlijk ook omdat we ontzettend ons best doen om ons aan de maatregelen te houden. Toch is de horeca altijd de gebeten hond."

De Zaanse horeca voorzitter bereidt zich voor op een lockdown. "Achter de voordeur kunnen ze niet controleren en ik denk niet dat mensen hun gedrag aanpassen. We zijn ons enorm aan het focussen op de gezondheidszorg, maar denken ze ook aan die 600.000 mensen die in de horeca werken?"

Goede zomer

Er zijn nog geen horecazaken omgevallen in de Zaanstreek. "Gelukkig hadden we een goede zomer waar we gebruik konden maken van de extra terras uitbreiding. Nu de winter in aantocht is en met de beperking van 30 gasten in je zaak, houd ik mijn hart vast. Vooral voor de 'natte' horeca, de kroegen wordt het zwaar, want daar begint vak pas na 22.00 uur."