Klap in gezicht voor IJmonder horeca: "Stuur boa's eerst maar naar bouwmarkt"

IJMOND - Horecaondernemers in de IJmond voelen het als een klap in het gezicht: de aangescherpte coronamaatregelen, waardoor ze hun zaken eerder moeten sluiten. Gevreesd wordt voor de toekomst.

NH / Dennis Mantz

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen moeten horecazaken vanaf dinsdag om 22:00 uur hun deuren sluiten, zo liet het kabinet weten in een ingelaste persconferentie. Ook mogen er het laatste uur geen gasten meer worden binnengelaten en geldt er een maximum van dertig personen in publieke ruimtes. De afgekondigde maatregelen gelden in ieder geval tot 20 oktober, waarna het effect zal worden geëvalueerd. Priscilla Lesage, eigenaar van Café Aan den Sluizen in IJmuiden, vindt de maatregelen ridicuul. "De horeca werd al hard geraakt, en dat wordt op deze manier alleen maar erger. Of ik er begrip voor heb? Het aantal besmettingen zal teruggebracht moeten worden. Maar als ik heel eerlijk ben is de kans op een besmetting in de winkels veel groter dan bij ons in het café. Misschien zouden er op andere plekken strengere regels moeten worden bedacht. Hoe moeten we dit anders volhouden? Ik vrees voor zwaar weer", aldus de IJmuidense kroegeigenaar.

Reactie Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Beverwijk en Wijk aan Zee

Alex Oerlemans, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) van Beverwijk en Wijk aan Zee, maakt zich grote zorgen over de toekomst. "Het is een hele zware straf voor een branche die zich volop inzet om besmettingen te voorkomen", vertelt Oerlemans, die tevens eigenaar is van Restaurant de Open Keuken in Beverwijk. Hij komt op voor de belangen van zijn collega's, niettemin kan ook hij niet veel doen. "We doen er samen al alles aan, maar op deze manier lijkt het wel alsof er oorlog wordt gevoerd tegen de branche. Waar ik nu vooral voor vrees is dat de maatregelen wel eens langer kunnen gaan duren dan drie weken. Dat zou voor een hoop bedrijven echt de nekslag betekenen."

Marcel Korver van café Ons Plein in Heemskerk baalt stevig na het horen van de maatregelen. "De beeldvorming is dat de besmettingen vooral in de kroegen plaatsvinden, en dat is gewoon niet terecht. Als je ziet wat er in de bouwmarkt of supermarkt de laatste tijd is ontstaan aan drukte, dan vraag ik me af: Waarom zetten ze daar niet eens drie boa's neer om te gaan handhaven?"

Volgens de Heemskerkse kroegbaas kosten de maatregelen 70 procent van zijn omzet. "Klanten komen normaal gesproken pas vanaf 20.00 of 21.00 uur. Het is zuur. Mensen worden hierdoor ook steeds angstiger om nog naar mijn zaak te komen. Wij nemen al lange tijd op allerlei manieren verantwoordelijkheid, maar worden toch wéér gepakt. Dat maakt me boos", aldus Korver.

