Telstar voorlopig laatste club mét fans: vanaf morgen alle duels achter gesloten deuren

VELSEN-ZUID - Telstar heeft vanavond tegen FC Den Bosch de eer om voorlopig als laatste club een wedstrijd met fans te spelen. Het kabinet kondigde zojuist verscherpte maatregelen aan, die vanaf dinsdag om 18.00 uur in gaan.

Premier Mark Rutte kondigde maandagavond coronamaatregelen af waarin onder andere fans de komende drie weken uit de stadions worden geweerd. Dat geldt zowel voor de profclubs als de amateursclubs.

"Er zijn extra maatregelen nodig", zegt de premier op de persconferentie. "Niet omdat de sector het slecht doet, maar omdat we het virus niet genoeg kunnen terugdringen. Dat heeft met de schaal te maken. Sport, amateursport, professionele sport, spelers, toeschouwers. Dat alles leidt samen tot veel reisbewegingen en contacten. De komende drie weken is daarom alle sport zonder publiek. Het moet even zonder publiek langs de kant."

