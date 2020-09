Rob Baltus: "Nieuwe coronamaatregelen van kabinet funest voor horecasector"

WEST-FRIESLAND - Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben vanavond in de strijd tegen het coronavirus strengere maatregelen aangekondigd. Een van de maatregelen is dat de horeca om 22.00 moet sluiten, en dat is volgens de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland Noord-Holland Noord, Rob Baltus, funest voor de sector.

"Voor mijn restaurant betekent die maatregel een kleine verbetering", geeft hij aan. "Ik had eerder vernomen dat de maatregel zou gelden voor twee personen aan dezelfde tafel. Dus het heeft mij positief verrast dat dat er toch vier mogen zijn. Dat betekent dat ik in mijn restaurant De Nadorst nu drie tafels op dezelfde afstand en op anderhalve meter neer kan zetten, waar dat er eerder twee waren."

Op de terrassen en in de horeca mogen vanaf morgen maximaal vier mensen aan een tafel zitten die ouder zijn dan dertien jaar, en die niet uit hetzelfde huishouden komen. Baltus ziet hier een positieve kant aan, aangezien hij in zijn restaurant De Nadorst in Blokker nu meer tafels op anderhalve meter afstand neer kan zetten.

Volgens Baltus zijn er met deze maatregelen twee scenario's mogelijk. "Of je gaat zien dat er steeds meer mensen thuis blijven en met elkaar gaan drinken, of je gaat zien dat de mensen nog eerder naar het café gaan."

In de persconferentie van Rutte en De Jonge werd duidelijk dat de horeca vanaf morgenavond om 21.00 uur de laatste inloop mag hebben, en dat ze om 22.00 uur moeten sluiten. Daarnaast mogen er niet meer dan 30 personen in dezelfde ruimte komen.

"Het is vooral voor de natte sector een probleem", vertelt Baltus aan WEEFF. "Voor de restaurants zijn de maatregelen minder ingrijpend dan voor de cafés. Daarvoor zijn de maatregelen dodelijk. Het was eerder al een drama dat we alles naar binnen moesten verplaatsen."

Dat er vanaf morgen maximaal 30 mensen binnen in dezelfde ruimte mogen komen houdt voor Baltus in dat hij een bruiloftsfeest voor aankomend weekend moet afblazen. Iets waar een collega van Rob het afgelopen weekend al bang voor was. "Die belde mij op om te vragen hoe wat dat moesten gaan doen. Maar nu weten we zeker dat het niet verstandig is om het door te laten gaan. Ik denk ook niet dat zij maar maximaal 30 mensen op hun feest willen."

"Dit jaar wordt niets meer"

Baltus heeft morgen een landelijke vergadering met de andere voorzitters van de Koninklijke Horeca Nederland. Dan wordt er onderling verder gesproken over de maatregelen die het kabinet voor in ieder geval de komende drie weken heeft genomen.

"We kunnen niet anders, dus we gaan ons er maar naar voegen", zegt Baltus. "Maar ik denk dat de grootste klap voor de ondernemers vooral het mentale is. We moesten eerder natuurlijk al drie maanden dicht, toen werd alles een beetje versoepeld, en nu is alles weer aangescherpt. Dit jaar kun je wegstrepen voor de ondernemers."