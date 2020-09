Burgemeester Halsema komt met reactie na aanscherpen maatregelen

De besmettingscijfers lopen al een tijdje op en zeker de laatste weken gaat het heel hard in Amsterdam. Daarom is de verwachting dat er in de Veiligheidsregio Amsterdam aanvullende maatregelen genomen zullen worden.

Om 19.00 uur is er eerst een landelijke persconferentie waarin premier Rutte en minister De Jonge zeer waarschijnlijk met nieuwe maatregelen komen. Een aantal vermoedelijke maatregelen is al gelekt.