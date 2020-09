Na half jaar werk aan de weg is de Eemnesser Wakkerendijk weer open

EEMNES - Na een half jaar werk aan de weg is de Wakkerendijk van Eemnes weer open voor verkeer. De weg is een stuk veiliger en stiller geworden.

Omwonenden van een van de voornaamste verkeersaders van Eemnes hadden al langer klachten over de weg: er werd te hard gereden, met lawaai tot gevolg en het wegdek was slecht. Dat is nu allemaal achter de rug.

Een half jaar lang was de weg gesloten voor doorgaand verkeer. Ondertussen werd het asfalt verwijderd en vervangen door stiller asfalt. Om hard rijden tegen te gaan, is het wegdek versmald. Daardoor konden de fietspaden juist weer verbreed worden.

De Wakkerendijk is vlak voor het weekend heropend. Dat gebeurde met de onthulling van een 30 km-zonebord.