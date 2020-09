Aalsmeerse Maud (14) wint Junior Songfestival "Ik kan het nog niet helemaal beseffen"

AALSMEER - Na een aangepaste finale en maanden aan voorrondes is het de Aalsmeerse Maud (14) en haar drie vriendinnen gelukt om het Junior Songfestival te winnen. Afgelopen zaterdag won girlband UNITY het muziekfestijn in een zo goed als lege Rotterdam AHOY. "Ik kan het nog niet helemaal beseffen maar ik ben echt mega blij!"

De passie voor muziek lijkt bij Maud wel aangeboren. "Ze zeiden altijd dat ik eerder kon zingen dan praten en dat was écht zo. Ik heb ook musicals gedaan. (...) Ik doe het al super lang en ben het ook blijven doen." Uiteindelijk loonde het om al die jaren te repeteren en voor steeds groter publiek op te treden. Girlband UNITY werd door de organisatie samengebracht en dat bleek een schot in de roos: Het viertal dat door heel Nederland woont heeft niet alleen de finale gewonnen maar is ook nog eens hecht bevriend geraakt.

UNITY -1

Daarom was de klap die de avond voor de finale binnenkwam extra zwaar. Demi, een van de leden, testte positief op het coronavirus en kon niet meer meedoen aan de finale. "We zaten met z'n allen in het hotel en dan krijg je dat te horen, dat was echt schrikken. Ik moest ook echt eventjes huilen."

Eind november staat UNITY op het internationale podium van het Junior Eurovisie Songfestival. Dan is ook Demi er gewoon bij en zij heeft daar heel veel zin in. "Ik kan echt niet meer wachten. Ik ben zo trots op jullie!"

Ieder jaar wordt die finale in een Europese stad georganiseerd. Dit jaar zou de finale in Polen zijn maar die gaat in aangepaste vorm door. Iedere inzending zal vanuit het thuisland deelnemen aan de finale. Maud staat te trappelen om in die finale te laten zien waar Unity toe in staat is. Het winnen van die finale is voorlopig nog een droom voor de vier meiden. "Mensen vanuit heel Europa die naar je kijken en dat je dan wint, dat zou heel vet zijn."