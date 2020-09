Hilversumse Bloemenbuurt wil terug naar 'ons-kent-ons': "Feestje om elkaar te ontmoeten"

De Hilversumse bloemenbuurt kenmerkte zich jaren geleden door twee dingen: ons-kent-ons en gezelligheid. Dat is waar bewoners aan gewend zin en waarom ze zo verknocht zijn geraakt aan hun buurt. Een deel van de buurt woont er al tientallen jaren, anderen nog maar net. Het ons-kent-ons is al tijden niet meer zo vanzelfsprekend.

Maar het gaat veel verder dan dat alleen. "We willen dat bewoners elkaar echt weer allemaal kennen", zegt buurtcoördinator Trude van de Ven. "Afgelopen zomer heeft een fotograaf allemaal portretten gemaakt van bewoners en zijn er interviews afgenomen, zodat we elkaar leren kennen. Maar ook deze burendag is een voorbeeld: het gaat om ontmoeten. Er staat een springkussen, er zijn hapjes en drankjes gemaakt door bewoners, we hebben een optreden en we hopen dat mensen lekker met elkaar kletsen."

"We kennen lang niet iedereen. En dat terwijl we hier al 37 jaar wonen"

De bewoners van de buurt zelf zijn erg blij dat er weer wat gebeurt. "De meeste mensen in onze eigen straat kennen we wel, maar zeker niet in de hele Bloemenbuurt. En dat terwijl we er al 37 jaar wonen", zeggen Jan en Wil. "We zijn hier dan ook om een praatje met anderen te maken en onze buren beter te leren kennen. We vinden het echt heel leuk."

De burendag is niet het enige dat de buurt wil doen. De komende tijd wordt er vanuit de buurtkamer aan de Resedastraat nog meer georganiseerd.

NH Gooi nam zaterdag een kijkje op de burendag van de Hilversumse Bloemenbuurt: