Voorzitter boa-bond over mishandeling Medemblik: "Van boa's afblijven!"

MEDEMBLIK - Voorzitter van de boa-vakbond Ruud Kuin vindt het 'schandalig' en 'onacceptabel' wat er afgelopen weekend gebeurd is in café 't Zeepaardje in Medemblik. Tijdens een controle op de coronamaatregelen werden daar twee boa's bedreigd, mishandeld en vastgehouden door de uitbater van het café en een paar gasten.

Kuin reageerde vandaag bij NH Radio op de mishandeling van twee boa's in het Medemblikse café. "Je moet met je handen van handhavers afblijven", vertelde hij. "We hebben met z'n allen regels afgesproken, en boa's treden op als mensen de regels overtreden."

De betrokken boa's controleerde in het café aan de Kaasmarkt of de coronaregels nageleefd werden. Dat bleek niet zo te zijn, waarna de boa's hier foto's van maakten. Vervolgens werden de boa's met de dood bedreigd, mishandeld en tegen hun wil in vastgehouden. Een van hen raakte hierbij lichtgewond. De telefoon van een van de boa's werd afgenomen en de gemaakte foto's werden verwijderd.

"Het is nooit acceptabel dat je handen gebruikt of intimideert"

Rob Baltus, regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Holland, reageerde eerder op de mishandeling. Hij begreep de frustratie van de kroegbaas. "Je staat met je rug tegen de muur. Op een gegeven maakt het niet meer uit, want je gaat toch failliet."

"Die frustraties moet je niet botvieren op de boa's die de regels handhaven. Wend je dan tot de politiek", zegt Kuin van de Boa Bond. "Bovendien kan je gewoon bezwaar maken of in broep gaan als je het ergens niet mee eens bent. Het is nooit acceptabel dat je handen gebruikt of intimideert."

Extra coronamaatregelen

Vanavond zullen premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge extra coronamaatregelen aankondigen in een persconferentie, die live te volgen zal zijn op NH Nieuws. Ruud Kuin sprak zijn wensen al uit. Hij hoopt dat de nieuwe maatregelen landelijk en niet regionaal zullen gelden. "We hopen dat ze ophouden met regionale maatregelen, daar geloven we echt niet in."

Kuin doelt hier op de preventieve maatregelen. "Waar een uitbraak is, moet je natuurlijk lokaal optreden. Bij een brand zet je ook niet het hele land onder water, dan treedt je lokaal op om die onder conctrole te krijgen", legt hij uit. "Maar preventieve maatregelen moeten landelijk gelden wat ons betreft. Dat snapt ook iedereen; we zijn een klein land en iedereen komt overal met werk en familiebezoek."