Heemskerk bereidt zich voor: meer uitkeringsgerechtigden en minder werkgelegenheid

HEEMSKERK - De gevolgen van het coronavirus zullen de komende jaren op economisch vlak nog wel even voelbaar zijn in Heemskerk, zo staat in hun meerjarenbegroting. Het aantal mensen met een uitkering zal toenemen en ook de kans dat meer mensen hun baan verliezen, is fors toegenomen.

Heemskerk is positief, maar maakt zich wel op voor een paar pittige jaren, zeker als het aankomt op werkgelegenheid en werkloosheid. Vooral de mensen die in de ‘maak-industrie’ (technische bedrijven die iets maken) werkzaam zijn, zullen het lastig krijgen, aldus Marieke van Dijk, wethouder van Financiën van de gemeente Heemskerk.

“In de IJmond zijn veel bedrijven in de maak-industrie gevestigd en hoewel we voor nu nog geen faillissementen hebben gezien, verwachten we deze in de toekomst wel”, zegt Van Dijk. “Veel bedrijven hebben financieel baat gehad bij de steunpakketten, maar in hoeverre ze het zonder financiële steun ook gaan redden, is de twijfelachtige vraag.”

“Juist omdat we faillissementen en ontslagen verwachten, zetten we nu alvast in op een goed en passend re-integratie plan. Het is van belang dat iemand die zijn baan verliest, zo snel mogelijk weer een nieuwe baan vindt. Niet zozeer op basis van je diploma, maar meer nog op basis van je kunnen.”