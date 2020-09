'Date' in Schagen loopt verkeerd af: 'broers' bedreigen en persen slachtoffer af

SCHAGEN - Een 'date' is in de omgeving van Schagen totaal verkeerd afgelopen: op het afspraakje kwam namelijk niet alleen de vrouw opdagen, maar ook zogenaamd haar broers. Zij claimden dat de persoon met een minderjarige zou hebben afgesproken, en persten hem af met de bedreiging dat hij op deze manier een pedofiel zou zijn.

Via een datingapp kwam het slachtoffer in contact met een vrouw, met wie hij afsprak op een plek in de omgeving van Schagen. Daar maakten de 'broers' van de vrouw duidelijk dat hij een pedofiel zou zijn, omdat hij met hun - zogenaamd - minderjarige zusje had afgesproken.

Het slachtoffer moest de mannen geld afgeven, en als hij dat niet deed kwam er ook nog geweld bij kijken. Er zijn drie verdachten aangehouden.

De politie denkt dat er meer mensen op deze manier zijn afgeperst, en roept hen op aangifte te doen.