Gemeente Bergen vraagt opnieuw inbreng inwoners voor beter participatiebeleid

BERGEN - Er komt een extra bijeenkomst over participatie in de drie kernen van de gemeente Bergen, voor de gemeenteraad het nieuwe participatiebeleid ontvangt. Dat heeft wethouder participatie Arend Jan van den Beld besloten na de inbreng van verschillende inwoners over de verbetering van het participatiebeleid.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 5 oktober in de Ruïnekerk in Bergen, woensdag 7 oktober in Post aan Zee in Egmond aan Zee en vrijdag 9 oktober in de dorpskerk in Schoorl. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.

Doorbouwen

Tijdens deze drie avonden wil de gemeente de grote lijnen van de opbrengst 'toetsen en verdiepen met inwoners'. Wethouder van den Beld vertelt aan mediapartner Duinstreek Centraal dat er tijdens deze avonden één vraag centraal zal staan, namelijk: 'Hebben wij de inwoners van de gemeente Bergen gehoord en begrepen?'

Na deze avonden wordt alle inbreng verwerkt tot één groot document waarin het college en de gemeenteraad visie en beleid voor participatie in Bergen kunnen vaststellen. "We willen dit traject nadrukkelijk gebruiken om ook zelf van te leren, zodat we kunnen doorbouwen aan een sterke en duurzame relatie tussen gemeente en inwoners," aldus van den Beld.