'Eerder ingrijpen bij café had mishandeling boa's kunnen voorkomen'

MEDEMBLIK - Volgens meerdere bronnen, die alleen anoniem hun verhaal willen doen, werden coronaregels bij café 't Zeepaardje in Medemblik ieder weekend overtreden. Afgelopen weekend werden er boa's bedreigd, vastgehouden en mishandeld nadat die foto's maakten van verschillende overtredingen. "Als de gemeente eerder had ingegrepen, had dit voorkomen kunnen worden", vertelt één van de bronnen.

Op een foto die we te zien krijgen staan inderdaad te veel mensen, te dicht bij elkaar. Ook op social media zijn foto's te vinden waaruit blijkt dat er onvoldoende afstand werd gehouden. Toch is burgemeester Frank Streng het er absoluut niet mee eens dat eerder ingrijpen van de gemeente erger had kunnen voorkomen. "Dat is een mooie uitspraak", zegt hij geïrriteerd.

Twee officiële waarschuwingen

Volgens hem werd het café wel degelijk in de gaten gehouden, maar was eerder ingrijpen niet mogelijk omdat er eerst een dossier moest worden opgebouwd. "We zoeken altijd het overleg hoe we de problemen kunnen oplossen. En als dat bij herhaling niet gebeurt, dit bedrijf heeft ook al een tweetal schriftelijke waarschuwingen gehad. We waren bezig met het afronden van het dossier om tot een sluiting te kunnen overgaan."

De uitbater van het café, die op het moment van het incident onder invloed van alcohol was, zit nog steeds vast op verdenking van bedreiging. Een tweede persoon die werd gezocht voor de mishandeling heeft zichzelf bij de politie gemeld en is ook aangehouden. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten.