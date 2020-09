Mondkapweigeraar slaat, schopt en bijt bemanning op vlucht naar Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft vanmorgen op Schiphol een 41-jarige Poolse vrouw aangehouden voor mishandeling van bemanningsleden aan boord van een vliegtuig. De vrouw moest door de bemanning worden geboeid nadat zij ze had geslagen, geschopt en gebeten.

In deze aflevering van NH Airtime traint Transavia-personeel met een acteur die zich zogenaamd misdraagt aan boord van een vliegtuig:

Luchtvaartmaatschappijen geven jaarlijks cursussen aan hun bemanningen waar zij leren omgaan met agressieve passagiers. Als het toespreken van zo'n passagiers niet helpt moeten de stewards en stewardessen in staat zijn de agressieveling met handboeien aan een stoel vast te maken.

NH Airtime: Agressieve passagiers op 10 kilometer hoogte: "Waar is de fokking purser?!"

