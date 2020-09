Dwangsom van 15.000 euro als Heiloo paddenpoelen niet herstelt

Dat blijkt uit een brief, in handen van het Noordhollands Dagblad, die de gemeente Heiloo deze week ontving van de Omgevingsdienst. Daaruit blijkt dat de gemeente een last onder dwangsom wordt opgelegd.

De Omgevingsdienst heeft de gemeente in de afgelopen maanden herhaaldelijk verzocht de leefomgeving te verbeteren. Heiloo heeft daar tot op heden niets mee gedaan en overtreed zo de Wet Natuurbescherming.

Ecozones

Voor de realisatie van het bedrijventerrein Boekelermeer werd het verlies van natuurgebied gecompenseerd met zogenoemde ecozones. Een optimale leefomgeving voor rugstreeppadden vergt wel enig onderhoud. Daar blijkt de gemeente zwaar tekort in te schieten.



In juni constateerde de Omgevingsdienst dat de poelen en overwinteringsgebieden worden overwoekerd door planten, terwijl de rugstreeppad het beste gedijt in een kaal landschap. 'Door het plegen van onvoldoende onderhoud is het gebied ongeschikt geraakt als verblijf voor de rugstreeppad. De gemeente heeft het risico genomen dat voortplantings- of rustplaatsen van de pad worden beschadigd of vernield en is sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming', stelt de Omgevingsdienst in de correspondentie.

Laatste kans

De gemeente Heiloo ontving de eerste waarschuwing van de Omgevingsdienst op 8 juli. Nadat de gemeente beweerde onderhoud te hebben gepleegd, constateerde de Omgevingsdienst op 3 augustus dat de poelen nog steeds niet aan de voorwaarden voldeden. Een maand later, op 2 september, bleken de poelen evenmin geschikt voor de rugstreeppad.

Heiloo krijgt nu tot 1 november de kans om de ecozone op het bedrijventerrein te herstellen. Slaagt ze daar niet in, dan moet de gemeente 15.000 euro betalen. De boete voor de verwaarlozing zou nog kunnen oplopen, indien de Omgevingsdienst besluit om de kosten van het herstel te verhalen op de gemeente Heiloo.