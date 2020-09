Burgemeester van Heiloo Hans Romeyn stopt na zestien jaar

HEILOO - De Heiloose burgemeester Hans Romeyn heeft zijn ontslagbrief ingediend bij de Commissaris van de Koning. Per 1 juni 2021 stopt hij als burgemeester van de gemeente. Hij was een van de langst zittende van de regio, enkel de burgemeester van Opmeer is net iets langer in dienst. Romeyn: "Heiloo is een fantastische gemeente."

Dit schrijft hij in de brief. "Ik vervul deze functie met ontzettend veel plezier en ben er ook dankbaar voor dat ik deze functie mag vervullen. Toch meen ik er verstandig aan te doen om mijn ontslag in te dienen."

In juni volgend jaar is hij zestien jaar burgemeester van Heiloo. "En ik ben 25 jaar actief in het dagelijks bestuur van een gemeente."

Nieuwe burgemeester

Volgens Romeyn geeft dit de Commisaris van de Koning voldoende tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe burgemeester voor Heiloo.

"Ik ben de koning, de gemeenteraad en de colleges in de verschillende samenstellingen, u, maar zeker ook de bevolking van Heiloo heel dankbaar voor het mogen vervullen van de, in mijn beleving, mooiste functie die er bestaat: burgemeester van de gemeente Heiloo."