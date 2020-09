Hilversummers benoemen ex-buurman Meindert (69) tot beste buur: "Heel bijzonder"

Meindert woonde maar liefst 32 jaar aan de Hilversumse Heuvellaan tot hij vorig jaar mei verhuisde naar een ander complex. Een keuze voor de toekomst, want Meindert wordt een dagje ouder. Toch heeft hij zijn oude straat nooit losgelaten. Hij is nog altijd betrokken bij evenementen die de buurtvereniging van de Heuvellaan houdt, zoals een kerstborrel of kortgeleden nog een fietstocht in coronatijd. "Ze kunnen me gewoon niet missen", lacht hij.

Nog altijd betrokken

Dat Meindert nog altijd betrokken is bij zijn oude buurt, zorgde ervoor dat buurman Rachid (36) zijn ex-buurman nomineerde voor de 'buur van het jaar-award' van de woningcorporatie. "Meindert stond en staat altijd klaar voor zijn buren. Hij hield het appartementencomplex opgeruimd en netjes. En niet alleen dat, Meindert is zo toegewijd en betrokken, dat iedereen altijd bij hem terecht kan voor een luisterend oor en goed advies", vertelt hij.

Meindert kwam zaterdag voor even terug naar zijn oude adres aan de Heuvellaan en werd daar verrast door zijn geliefde buren en de woningcorporatie. De buren stonden hem allemaal vanaf hun balkons op te wachten, onder begeleiding van een draaiorgel. Meindert zelf was trots dat zijn oude buren nog steeds zo van hem houden. "Het is heel bijzonder dat zelfs wanneer je er niet meer woont, mensen je niet vergeten zijn. Dat doet wat met je", zegt hij.