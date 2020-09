Geen gedwongen ontslagen op Schiphol bij cabinepersoneel en piloten Easyjet

SCHIPHOL - Prijsvechter Easyjet heeft akkoorden bereikt met cabinebond VNC en pilotenvereniging VNV over baanbehoud op Schiphol. De Britse maatschappij heeft een basis op Schiphol met 300 medewerkers, waarvan 200 stewards en stewardessen en 90 piloten. In ruil voor het bevriezen van hun salarissen voor de komende twee jaar is er afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.