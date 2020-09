Ramen van dierenspeciaalzaak in Medemblik beklad met tekst 'Pedo Pedo'

MEDEMBLIK - Bij dierenspeciaalzaak Furry Friends in Medemblik hebben een of meerdere vandalen de ruiten beklad. Met gele en roze verf is de tekst 'Pedo, Pedo' op de ramen gezet. Ook werden er droevig kijkende gezichten bij getekend.

De vandalen zouden dit in de nacht van zaterdag op zondag hebben gedaan. Het is nog niet bekend wie hier verantwoordelijk voor is. De politie stelt een onderzoek in. De eigenaresse heeft gisteren aangifte gedaan van vernieling en smaad.

Een medewerker van de dierenspeciaalzaak laat aan WEEFF weten dat de eigenaren op dit moment niet aanwezig zijn in de zaak, en dat voorlopig ook niet zullen zijn. Verder willen ze er geen uitspraken over doen. "Wij wachten het onderzoek van de politie af."