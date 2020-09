De Peiling: Ben jij voor strengere coronamaatregelen nu de besmettingen stijgen?

Het aantal coronabesmettingen in Noord-Holland loopt snel op. Amsterdam staat zelfs in de Europese top tien van coronabrandhaarden. Vind jij dat de maatregelen strenger moeten worden? Op meer plekken mondkapjes verplichten bijvoorbeeld? Minder mensen in de horeca? Weer alleen boodschappen doen? We horen graag van je!

Mondkapjes Een team van onafhankelijke experts, waaronder voormalig RIVM-directeur Roel Coutinho, bepleit het dragen van mondkapjes. Mondmaskers zouden een 'fundamente plek in de preventiemix' verdienen. Nederland is een van de weinige landen waar het dragen van mondkapjes op drukke plekken zoals winkels nog niet grootschalig is ingevoerd.

Handhaving

De huidige coronaregels worden lang niet overal even streng gehandhaafd, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Waar in de ene gemeente een boa snel het bonnenboekje pakt als mensen zich niet aan de regels houden, blijkt er in andere gemeenten nog geen enkele bekeuring te zijn uitgeschreven.

Wat vind jij?

Wordt het hoog tijd dat we in Nederland strengere coronaregels invoeren of niet? Moet dat dan regionaal maatwerk zijn of zie jij meer in gelijke regels voor het hele land?