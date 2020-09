West-Friese Bibliotheken organiseert inloopuur voor vragen over Donorregister

WEST-FRIESLAND - Bij veel West-Friezen zijn afgelopen week brieven bezorgd over het nieuwe Donorregister. Inwoners uit de regio die hier vragen over hebben, kunnen binnenkort terecht bij een inloopuur, dat georganiseerd wordt door de Westfriese Bibliotheken en het Dijklander Ziekenhuis.

Op dinsdag 6 oktober kun je gratis en zonder afspraak terecht bij drie West-Friese bibliotheken. Om 11.00 uur begint het inloopuur in de bilbiotheek van Opmeer, om 13.00 uur in de bibliotheek van Stede Broec en om 15.00 in die van Medemblik.

Donatiefunctionaris Gina Brusche is op uitnodiging van de Bibliotheek aanwezig bij de inloopuren en kan inhoudelijke vragen beantwoorden over het Donorregister. Medewerkers van de bibliotheken kunnen je helpen met het invullen van het formulier. Dit kan online ingevuld, of per post teruggestuurd worden.