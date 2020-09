Veel troep achtergelaten in Julianapark in Hoorn, gemeente gaat beelden bestuderen

HOORN - In het Julianapark in Hoorn is zondagmiddag een hoop troep achtergelaten, na vermoedelijk een (illegaal) feest. De gemeente Hoorn laat weten dat ze camerabeelden gaan bestuderen. "Wij hebben zondag geen melding gekregen", vertelt woordvoerder Marieke van Leeuwen. "We gaan eerst de beelden bekijken om te zien wat er aan de hand is."

De woordvoerder vertelt aan WEEFF dat de gemeente vanmorgen niet op de hoogte was van de ravage die werd achtergelaten in het Julianapark. "Wij hebben als gemeente geen melding van geluidsoverlast of iets dergelijks gekregen, maar ook de politie liet weten dat zij hier nog niet vanaf wisten."

Het is wel bekend dat jongeren vaker bij elkaar komen in het Julianapark. "Maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken", aldus Van Leeuwen. "We gaan eerst de camerabeelden van het Julianapark bekijken om te zien wie er zondagmiddag in het park aanwezig waren."