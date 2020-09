Saaie pot in Volendam, maar aanvoerder Boy Deul had hem toch uitgekeken

VOLENDAM - De wedstrijd tussen FC Volendam en Go Ahead Eagles was er eentje om snel te vergeten. Weinig kansen, geen goals en het goede voetbal was ook ver te zoeken. Onder de streep kregen beide ploegen een punt als 'beloning'.

Voor de toeschouwers was de twee keer drie kwartier een flinke zit. Trainer Wim Jonk kon het zich goed voorstellen. "Het vertoonde spel was niet best vanavond." FC Volendam-aanvoerder Boy Deul kon ook niet ontkennen dat er op het veld weinig te beleven was. Had hij als toeschouwer het duel uitgekeken? "Goeie vraag. Waarschijnlijk wel. Van beide kanten werden er weinig kansen gecreëerd. Dat valt tegen, maar deze wedstrijd zat het er niet in."

Bovendien schiet FC Volendam met het ene punt weinig op. De Volendammers blijven vijftiende met vijf punten uit vijf wedstrijden. Toch wanhoopt Deul allerminst. "Het zijn dingen waar je aan kunt werken op de training. We blijven positief en hopelijk komt het er volgende week tegen Roda wel uit." Tekst gaat verder onder de video

"Op dit moment is dit wat het is", zegt Jonk. "Daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Je ziet een ploeg die, zeker de tweede helft, onmachtig is. Dan moet je maar tevreden zijn met een punt. En als je een positief punt eruit moet pakken, is dat je wel weer de nul houdt."

