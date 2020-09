FC Volendam en Go Ahead Eagles stellen teleur met doelpuntloze remise

VOLENDAM - Het is FC Volendam zondagavond niet gelukt om Go Ahead Eagles te verslaan. In een povere pot voetbal, waar beide teams nauwelijks gevaar wisten te stichten, kwam er negentig minuten lang geen verandering in de stand op het scorebord: 0-0.

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor de Volendammers. Jari Vlak probeerde het met een droge knal vanaf de zestien meter, maar de Purmerendse doelman Jay Gorter van Go Ahead Eagles had een antwoord op zijn poging. Even later weerhield de sluitpost zijn ploeg nog een keer van een achterstand, toen hij ingreep op een schot van Francesco Antonucci. Aan de andere kant werd Volendam-keeper Nordin Bakker ook een keer getest. Hij trad goed op toen hij Antoine Rabillard in zijn eentje op zich af zag komen.

Waar er voor de stadionbezoekers in het eerste bedrijf al weinig te genieten viel, was het na de thee niet veel beter. Het lukte alleen Rabillard en Mael Corboz om een noemenswaardige kans te creëren. De Franse spits draaide slim weg bij invaller Mike Eerdhuijzen, maar schoot in het zijnet. De Amerikaanse middenvelder probeerde het in de slotfase met een pegel van afstand, maar Bakker liet zien nog niet in slaap te zijn gesust.

Vijf punten

Het leidde ertoe dat de wedstrijd eindigde in een bloedeloze 0-0, waar beide clubs weinig mee opschieten. De Volendammers komen met dit extra punt op een totaal van vijf punten uit vijf wedstrijden. Daarmee neemt Het Nieuwe Oranje de vijftiende plaats op de ranglijst in. Volgende week speelt de ploeg van Jonk een uitwedstrijd bij Roda JC in Kerkrade.

Opstelling FC Volendam: Bakker; B. Plat, A. Plat (Eerdhuijzen/46), Tol, Murkin (Betti/85); J. Vlak (Ben Sallam/71), Deul, Antonucci; El Azzouzi, Kaars (Doodeman/58), El Kadiri (Johnson/71)

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling (Droste/65), Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers, Idzes, Eyibil (Corboz/75); Van Hoeven, Rabillard (Hendriks/65), Eddahchouri (Ross/75)