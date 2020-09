Honkbal: Amsterdam rekent af met Hoofddorp Pioniers

AMSTERDAM - De honkballers van Amsterdam Pirates hebben zondag goede zaken gedaan in de play-offs van de hoofdklasse honkbal. De ploeg van trainer Michael Duursma was met 6-3 te sterk voor provinciegenoot Hoofddorp Pioniers.

Zaterdag werd de wedstrijd tussen beide teams nog afgelast, omdat het veld van Pioniers niet bespeelbaar was. Ook het duel tussen Neptunus en HCAW kon om die reden niet plaatsvinden. Zij konden zondag wel in actie komen in Bussum. Het werd 0-3 voor de Rotterdamse bezoekers.

Neptunus gaat op dit moment aan de leiding in de play-offs. De enige Zuid-Hollandse club van de bovenste vier verzamelde acht punten uit vijf wedstrijden. Hoofddorp Pioniers staat tweede met zes punten uit acht duels, gevolgd door Amsterdam (vier punten uit drie duels) en HCAW (twee punten uit vier duels). Het aantal wedstrijden die de clubs hebben gespeeld is zo verschillend, onder andere omdat er de laatste tijd veel wedstrijden werden uitgesteld door coronagevallen.

DSS/Kinheim

In de degradatiepoule verloor DSS/Kinheim zondag met 8-1 van Quick Amsersfoort. Eerder deze week speelden de Haarlemmers ook tegen de Utrechters. Deze wedstrijden werden met 7-9 en 5-1 gewonnen. De ploeg van trainer Mike Crouwel neemt nu de tweede plaats in in de degradatiepoule.