Kunstroof in Bergen: twee schilderijen uit pop-upgalerie gejat

BERGEN - Een dief heeft gisteren op klaarlichte dag twee schilderijen gestolen uit een kunstgalerie aan het Plein in Bergen. Beheerder Judith van Lunsen is er kapot van, laat ze aan mediapartner Duinstreek Centraal weten. "Het is verschrikkelijk."

De geroofde doeken zijn twee strandgezichten van kunstenaar Peter Smit die hij afgelopen zomer heeft gemaakt op het strand van Schoorl. Ze werden tussen 12.00 en 13.00 uur meegenomen uit pop-upgalerie Tha Banque, net toen beheerder Van Lunsen enkele klanten hielp die iets kwamen ophalen.

De beheerder heeft zo haar vermoedens wie de schilderijen met een vraagprijs van respectievelijk 775 euro en 975 euro heeft gestolen, maar benadrukt dat de politie 'daar weinig aan heeft'.

Extra alert

Behalve bij Tha Banque hangen er ook schilderijen van Smit in galerie Klein Zwitserland in Bergen en in hotel-restaurant Merlet in Schoorl. Beide exposanten zijn geattendeerd op de diefstal en gevraagd extra alert te zijn.

