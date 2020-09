Prima seizoenstart voor zaalvoetballers Hovocubo: "We zijn goed op weg"

HOORN - Hovocubo is de goed begonnen aan het nieuwe seizoen van de eredivisie zaalvoetbal. De ploeg van trainer Sander van Dijk is koploper met negen punten uit drie wedstrijden. Zaterdag werd er - na een van Hovocobo-kant moeizame wedstrijd - nog gewonnen van Volendam. "Uiteindelijk ben ik tevreden dat we aan de goede kant van de medaille staan en de punten pakken", aldus de oefenmeester.

De Volendammers kwamen tot twee keer aan toe op voorsprong op bezoek bij de regerend landskampioen. "Misschien hadden we het niet helemaal verwacht, doordat wij twee keer ruim hadden gewonnen en Volendam twee keer had verloren", analyseert Van Dijk in de radio-uitzending van NH Sport. "Maar zij speelden gewoon ontzettend goed en wij hadden niet het vermogen om het spel naar onze hand te zetten. Het was een hele spannende strijd."

"We waren niet in ons beste doen, daar ben ik heel eerlijk in", vervolgt de coach. "Tegen een Volendam dat - zoals ik het van enkele spelers van hen begreep - een van de beste wedstrijden van het seizoen speelde. Die combinatie maakt dat wij toch wel erg diep moesten gaan om tot een overwinning te komen. Je speelt een aantal van dit soort wedstrijden in het seizoen en uiteindelijk ben ik tevreden dat we aan de goede kant van de medaille staan en de punten pakken." De twee ruime overwinningen waar Van Dijk eerder op doelde, waren de ruime zeges op Feyenoord (10-2) en Den Haag (18-2). Toch ziet de trainer ook verrassingen in het nieuwe seizoen van de eredivisie zaalvoetbal. "Zo vind ik White Stones een hele positieve verrassing. Vorig jaar een punt gehaald en nu na vier wedstrijden nog steeds ongeslagen. Dat heeft ook wel weer zijn charme en maakt de competitie fris en fruitig."

Of er nog meer dingen zijn die de oefenmeester opvallen tijdens het nieuwe seizoen? "Zeker. Ten eerste valt het op dat nog niet iedereen in het juiste ritme zit, doordat de zaalvoetbal zo lang heeft stilgestaan. Daarnaast zijn er een aantal ploegen aangesloten die zich nog moeten bewijzen in de eredivisie. Daardoor moeten ze nog wennen aan het hogere tempo en dat zal de ene week beter gaan dan de andere week. Om die reden krijg je ook wisselvallige uitslagen." Puzzelen Vergeleken met vorig seizoen zijn er een aantal belangrijke spelers vertrokken bij de club. Zo kozen Amir Molkarai en Mo Darri ervoor om de overstap te maken naar FC Marlène. Toch is de nieuwe selectie al aardig op elkaar ingespeeld. "We zijn al goed op weg, maar ik heb inderdaad nog niet alles in detail kunnen proberen wat we wel zouden willen. We hebben er veel jonge jongens bij gekregen, dus het is even puzzelen welke combinaties het beste samen passen. Daarmee zijn we nog een beetje aan het stoeien. We trainen heel hard en we hebben veel plezier samen. Dat soort dingen maakt het alleen maar leuk dat we weer lekker kunnen voetballen."

Ondanks dat er op dit moment wel gezaalvoetbald kan worden, is het in verband met de coronasituatie nog niet zoals voorheen. "Er zijn natuurlijk protocollen vanuit de gemeente en het RIVM waar we ons aan moeten houden", weet Van Dijk. "Maar het was tegen Volendam in ieder geval naar omstandigheden goed gevuld. Iedereen houdt zich ook netjes aan de regels, dus dat is keurig. Op zich is het goed te doen, al is het niet zoals normaal. Maar dat weten we allemaal, we moeten ermee dealen."