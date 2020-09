Boom in Naarden viel met een "enorme dreun" neer: "Je weet niet wat je overkomt"

De grote boom die gisteravond rond half twaalf omwaaide in de vesting van Naarden kwam terecht op een huis en twee auto's. De ravage die de boom veroorzaakte was enorm. Houtrot en een straffe wind zijn de boom fataal geworden.

"Het was een enorme dreun, je weet niet wat je overkomt", vertelt Mia Vos de Mooij, tegen wiens huis de boom gedeeltelijk viel. "Ik heb geluk gehad dat hij niet iets meer naar links was gevallen, daar lag ik op mijn bed."

De boom trekt meerdere dakpannen en decoratie van Mia haar huis. De twee auto's waar de boom op is gevallen hebben blikschade. "We waren gisteren bij vrienden en kwamen terug, maar konden niet weg", vertelt Anet de Vries Sanentijn, wiens leaseauto bedolven werd onder de boom. "De boom was vol op onze auto gevallen. Je geloof het gewoon niet. Je denkt: dat is toch niet mijn auto."