Zaalvoetballers Hovocubo koploper na nipte zege op Volendam

Frank Boogaard slaagde erin om de Volendammers op een 0-1 voorsprong te zetten. Nadat de ploeg van Sander van Dijk de stand via Said Bouzambou gelijk wist te trekken, maakte Michael Tol er even later 1-2 van. Via treffers van Soufian Charroui en Appie Atahiri lukte het de ploeg uit Hoorn toch nog om de zege af te dwingen.

Door de overwinning staat Hovocubo met negen punten boven aan de ranglijst in de eredivisie. Volendam heeft nog geen punten weten te verzamelen. In onze radio-uitzending bellen we met Hovocubo-trainer Van Dijk. De uitzending duurt van 18.00 uur tot 19.00 uur.