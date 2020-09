Politie: rustige nacht in Castricum, kleine groepjes uit andere dorpen weggestuurd

CASTRICUM - Het was rustig afgelopen nacht in het uitgaansgebied van Castricum, ondanks de vervroegde sluitingstijden voor de horeca in het nabijgelegen Kennemerland. Dat meldt de politie aan NH Nieuws. Er hebben geen geweldsincidenten plaatsgevonden.

Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat een paar cafés bezoek kregen van kleine groepjes uit omliggende dorpen. Die werden vervolgens weggestuurd, omdat ze zich niet hadden aangemeld bij een café.

Aan het einde van de avond gingen cafébezoekers rustig naar huis. Dat kwam volgens de politie mede door de hevige regenval.

Vervroegde sluitingstijden

De gemeente van Castricum hield dit weekend rekening met een toestroom van jongeren uit omliggende gemeenten door de vervroegde sluitingstijden voor de horeca in de nabijgelegen regio Kennemerland.

Horeca-gelegenheden moeten daar nu - door de aangescherpte corona-maatregelen - de deuren uiterlijk om 01.00 uur sluiten. Na 00.00 mogen er al geen nieuwe mensen meer naar binnen.

Strikt deurbeleid

Na dit weekend gaat de gemeente Castricum kijken of - net zoals in omliggende dorpen in de regio Kennemerland - de bars aan de Dorpsstraat eerder moeten sluiten.

De gemeente heeft samen met de kroegen al de nodige maatregelen getroffen. Op het station van Castricum staat een beveiliger om jongeren te ondervragen en te instrueren. "Als groepjes uit Beverwijk aankomen, vragen we ze meteen wat hun plannen zijn hier, of ze gereserveerd hebben. Anders kunnen ze rechtsomkeert maken", vertelde beveiliger Dennis Scholten eerder aan NH Nieuws.

De 'clubs' hanteren daarnaast een strikt deurbeleid. "We zijn heel streng: je moet reserveren en anders kom je er gewoon niet in", zegt Vincent Weber van The Nex.



NH Nieuws was van vrijdag op zaterdagnacht in de Dorpsstraat en sprak met jongeren, beveiligers en een horecaondernemer.