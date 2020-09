Grote boom valt op auto's in Naarden

NAARDEN - Vannacht is een grote boom op de de Sint Annastraat, bij de Grote Kerk, op meerdere auto's gevallen.

De brandweer rukte uit om de boom weg te halen en is lang bezig geweest om de boom in kleine stukken te zagen.

Op foto's is te zien dat de boom ook tegen een huis is gevallen. Wat de schade aan het huis en de auto's is, moet vandaag duidelijk worden.