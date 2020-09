AZ'er Dani de Wit over het 'stroeve' spel van zijn ploeg: "Op zoek naar flow"

SITTARD - Met een treffer en assist was Dani de Wit belangrijk voor de Alkmaarders zaterdagavond in Zuid-Limburg. Toch was het niet genoeg voor een overwinning. De middenvelder zag dat Fortuna Sittard diep in blessuretijd de 3-3 maakte. "Dit komt hard aan."

"Het was niet ons beste spel", blikt Dani de Wit na afloop terug op het teleurstellende resultaat. "We spelen de laatste tijd nog stroef. Al lieten we vandaag eindelijk weer iets van ons oude spel zien. We zijn op zoek naar de flow die we vorig seizoen wel hadden."