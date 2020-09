Overval op snackbar Heerhugowaard, dader voortvluchtig

HEERHUGOWAARD - Een snackbar aan de Betje Wolfftuin in Heerhugowaard is vanavond overvallen.

De overvaller kwam rond 20.50 uur de zaak binnen en was gewapend, al is op dit moment nog niet duidelijk of hij dat wapen ook heeft gebruikt.

Na de overval is de verdachte te voet gevlucht, zo meldt de politie in een tweet, al is niet bekend in welke richting. Ook een signalement ontbreekt vooralsnog.

Politiehelikopter

De politie speurt onder meer vanuit een helikopter naar de voortvluchtige verdachte. Wie rond de cafetaria iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd dat te delen met de politie.