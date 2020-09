Balende AZ-coach Slot ziet zijn ploeg niet goed reageren op de tweede bal

"De tegenstander kiest ervoor om lange ballen en op de tweede bal te spelen," analyseert Arne Slot de slotfase van het duel in Zuid-Limburg. "Dan moet je dat beter verdedigen en niet hoe wij dat deden. Fortuna kan vervolgens twee keer schieten."

Twee punten laten liggen

AZ was na de 1-1 van vorige week tegen PEC Zwolle erop gebrand om iets goed te maken. Daar leek het ook lange tijd na, want de Alkmaarders stonden diep in de tweede helft nog met 1-3 voor. "Als je dan in de laatste minuut de tegengoal krijgt, dan balen we ontzettend. We hebben hier twee punten laten liggen. Daar moeten we nu achteraan jagen, omdat weer goed te maken."