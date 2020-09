Laatste 'maagdbeeld' onthuld in Enkhuizen

ENKHUIZEN - De stichting Maagd van Enkhuizen heeft vandaag zijn laatste 'maagdbeeld' onthuld. Het is het vijfde kunstwerk dat de stichting heeft gerealiseerd voor de bewoners van de buitenwijken van de stad. Met de onthulling van het kunstwerk komt er ook een einde aan de stichting, want die heft zichzelf op.

Het beeld, dat een schip moet voorstellen, staat op de rotonde van de Piet Smitstraat met de Meester Fluitmanstraat. Het kunstwerk draagt de naam Maagd van Enkhuizen, vernoemd naar het schip dat in 1602 ook echt in Enkhuizen is gebouwd. Deze boot verging in 1604, slechts twee jaar later, op de terugweg vanuit de Indonesische archipel.

Verbinden

Ooit was het streven van de stichting om in de buitenwijken van Enkhuizen tien 'maagdbeelden' te plaatsen, omdat er binnen de stadsmuren ook tien beelden en/of voorstellingen waren van de stedenmaagd van Enkhuizen. "Zo kunnen we de mensen buiten de veste verbinden met de mensen binnen de veste", was twintig jaar geleden het idee van de stichting aldus Geert Veldhuis.

Maar het laatste kunstwerk, dat vandaag is onthuld is, heeft lang op zich laten wachten. Vier jaar lang duurde het voordat de stichting het sponsorgeld bij elkaar had om het te realiseren.

Omdat sponsorgeld bij elkaar krijgen zo moeizaam ging, heeft de stichting ook besloten om zelf helemaal te stoppen en zich op te heffen.