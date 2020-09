Antony leidt tien Ajacieden langs Vitesse

AMSTERDAM - Ajax heeft zaterdagavond de derde competitiezege op rij geboekt. In eigen huis was de ploeg van Erik ten Hag nipt te sterkt voor Vitesse: 2-1. De overwinning was knap te noemen, want Ajax speelde de hele tweede helft met tien man. Edson Álvarez kreeg voor de pauze al rood.

Pro Shots / Jasper Ruhe

Vanaf het eerste fluitsignaal was het duidelijk dat Vitesse niet naar de Johan Cruijff ArenA was gekomen om achterover te leunen. Binnen vijf minuten wisten de Arnhemmers via Oussama Tannane (solo) en Openda (schot voorlangs) twee goede kansen te creëren. Ook Ajax kreeg een mogelijkheid, maar het schot van Quincy Promes ging over het doel van Remko Pasveer. Drie keer scheepsrecht Nadat Promes even later nogmaals gevaar stichtte met een schot van afstand, was het met zijn derde poging van de avond wel raak. Noussair Mazrouai legde de bal na een fraaie aanval af op de Oranje-international, die hem vervolgens koelbloedig afrondde. Een tegenvaller voor de ploeg van Ten Hag was dat zij al in de eerste helft met tien man kwamen te staan. Scheidsrechter Pol van Boekel had de beelden van de VAR nodig om te zien dat Edson Álvarez op de enkel van zijn tegenstander ging staan. De Mexicaan ging met rood van het veld. Ondanks dat Ajax met tien man verder moest, kregen Antony en invaller Ekkelenkamp na de rust grote kansen om de score uit te bouwen. Toch was het Vitesse dat profiteerde van de man-meer-situatie. Oud-Ajacied Riechedly Bazoer kreeg de bal voor de voeten en joeg het leer hard achter Ajax-doelman André Onana. Tekst gaat verder onder de foto

Pro Shots / Stanley Gontha

Het was de paal die Ajax vervolgens behoedde van een achterstand. De mee opgekomen Eli Dasa had de kans om de bezoekers op voorsprong te schieten, maar hij raakte de paal. Extra zuur voor Dasa was dat het in de Amsterdamse aanval die daarop volgde wel raak was. Mohammed Kudus bereikte Antony, die bekwaam afrondde in de verre hoek. Vitesse was vervolgens met een man meer niet in staat om nog noemenswardig gevaar te creëren. Ook de vrije trap in de laatste minuut van Tannane kon geen verandering aan de stand teweeg brengen, waardoor Ajax de derde zege op rij boekte. Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Dest/84), Schuurs (J. Timber/30), Blind, Tagliafico; Álvarez, Kudus; Antony, Promes (Traoré/90), Tadic; Labyad (Ekkelenkamp/46) Opstelling Vitesse: Pasveer; Dasa, Doekhi, Bazoer, Hajek, Wittek (Manhoef/81); Bero, Tannane, Bruns (Vroegh/61); Openda, Darfalou (Broja/61)