Castricummers houden voeten droog dankzij natuurrijke Schoonwatervallei

Met calamiteiten wordt gedoeld op overvloedige regenval. Als het - zoals de afgelopen decennia steeds vaker gebeurd - plotseling met bakken uit de hemel komt, en het afwateringsstelsel het niet meer aankan, loopt een stuk veld onder. Zo houden de bewoners van de aangrenzende woonbuurt de voeten droog.



Het natuurgebied loopt van de duinen van PWN, via het Zeerijdtsdijkje tot aan de bebouwde kom van Castricum. In het duingebied probeert PWN het water schoon en puur te houden door het regenwater dat door de duinen is gezuiverd, op te vangen en vervolgens de binnenduinrand in te leiden. Behalve schoon drinkwater levert dat ook veel bijzondere natuur op.



Die rijke flora en fauna vinden we ook in een verderop gelegen gebied, dat door de stichting De Hooge Weide is ingericht. De rust daar werkt als een magneet op tal van insecten- en vogelsoorten. Bijzonder, want omwonenden van dit gebied hebben dit eigenhandig voor elkaar gekregen.